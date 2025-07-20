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Неймар купил реплику Бэтмобиля за $ 1,5 млн

Неймар купил реплику Бэтмобиля за $ 1,5 млн
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Форвард «Сантоса» Неймар приобрёл реплику Бэтмобиля из фильма «Бэтмен: Начало» режиссера Кристофера Нолана примерно за 8,3 млн реалов (около $ 1,5 млн), сообщает Marca. Однако суперкар нельзя использовать на дорогах общего пользования.

Машина оснащена двигателем, но не зарегистрирована и не сертифицирована. Транспортное средство не оборудовано поворотниками и зеркалами заднего вида, необходимыми для регистрации, а также не соответствует требованиям по безопасности.

Сообщается, что на создание Бэтмобиля ушло около трёх лет. Неймар приобрел его у бразильского дизайнера Адемара Кабрала. До недавнего времени машина выставлялась в Музее автомобилей мечты в Сан-Паулу, а теперь стала частью личной коллекции футболиста.

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