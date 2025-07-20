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«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2025/2026

«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2025/2026
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Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия (вратарь), Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Исмаэл Силва, Садулаев (капитан), Талал, Мануэл, Конате, Мансилья.

«Рубин»: Ставер (вратарь), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял 14-е место, но победил в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и остался в элитном дивизионе, «Рубин» стал седьмым.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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