Видео: ошибка Латышонка привела к голу «Ростова» в ворота «Зенита»

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан: на 22-й минуте голкипер петербуржцев Евгений Латышонок ошибся при попытке начать атаку команды, мяч оказался у жёлто-синих, Иван Комаров открыл счёт в этой встрече, обеспечив гостям преимущество. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.

По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.