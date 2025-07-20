Губернатор Воронежской области отреагировал на первую победу «Факела» в Первой лиге

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о победе «Факела» над костромским «Спартаком» (1:0) в 1-м туре Pari Первой лиги. В минувшем сезоне «Факел» занял последнее место в РПЛ и понизился в дивизионе.

«Поздравляю всех воронежских любителей футбола с началом нового сезона и сразу с первой победой нашей команды!

«Факел» неплохо сыгрывается в самом начале длинного, но ответственного пути к возвращению в РПЛ. У команды есть всё необходимое для успеха.

И главное — у клуба есть наши болельщики. В этот раз на гостевых трибунах их было около трёх сотен, и они все 90 минут гнали ребят к победе.

Ждём первую домашнюю игру. Будем все вместе разгонять «туман» и набирать уверенности с обновлённым «Факелом»!» — написал Гусев в телеграм-канале.