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Зенит — Ростов. Прямая трансляция
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«Зенит» пока не подъехал». Генич — о первом тайме матча сине-бело-голубых с «Ростовом»

«Зенит» пока не подъехал». Генич — о первом тайме матча сине-бело-голубых с «Ростовом»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру «Ростова» в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'    

«Прекрасная игра «Ростова». Очень цельно, цепко, качественно. «Зенит» вообще пока не подъехал. Что странно», — написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, на 22-й минуте счёт в матче открыл Иван Комаров, выведя южный клуб вперёд.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.

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