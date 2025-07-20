«Зенит» пока не подъехал». Генич — о первом тайме матча сине-бело-голубых с «Ростовом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру «Ростова» в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Прекрасная игра «Ростова». Очень цельно, цепко, качественно. «Зенит» вообще пока не подъехал. Что странно», — написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, на 22-й минуте счёт в матче открыл Иван Комаров, выведя южный клуб вперёд.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.