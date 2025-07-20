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Нефтехимик — Сокол, результат матча 20 июля 2025, счет 0:0, 1-й тур Первая лига 2025/2026

«Нефтехимик» и «Сокол» не забили голов в матче 1-го тура Первой лиги
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Окончен матч 1-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Сокол» (Саратов). Команды не забили голов в этой встрече — 0:0. Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия). Главным арбитром встречи был Данил Каширин (Уфа, Россия).

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Сокол
Саратов

В следующем туре «Нефтехимик» сыграет с московским «Торпедо» 27 июля, «Сокол» 26 июля встретится с «Чайкой».

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Нефтехимик» занял 12-е место в турнирной таблице, заработав 38 очков. «Сокол» с 32 очками финишировал на 16-м месте и сохранил место во втором дивизионе российского первенства, поскольку «Химки» не получили лицензию для участия в чемпионате России.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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