«Нефтехимик» и «Сокол» не забили голов в матче 1-го тура Первой лиги

Окончен матч 1-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Сокол» (Саратов). Команды не забили голов в этой встрече — 0:0. Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия). Главным арбитром встречи был Данил Каширин (Уфа, Россия).

В следующем туре «Нефтехимик» сыграет с московским «Торпедо» 27 июля, «Сокол» 26 июля встретится с «Чайкой».

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Нефтехимик» занял 12-е место в турнирной таблице, заработав 38 очков. «Сокол» с 32 очками финишировал на 16-м месте и сохранил место во втором дивизионе российского первенства, поскольку «Химки» не получили лицензию для участия в чемпионате России.