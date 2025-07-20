Жерсон дебютировал за «Зенит», выйдя на замену в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом»

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». За петербуржскую команду дебютировал полузащитник Жерсон, перешедший из «Фламенго». На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.