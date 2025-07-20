Защитник «Арсенала» Магальяйнс: мы все убеждены, что способны выигрывать большие трофеи

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс выразил надежду, что клуб поборется за крупные трофеи в предстоящем сезоне.

«Я не думаю, что мы можем искать оправдания. За последние три года мы сделали всё, что могли. Нам просто немного не хватило удачи. Но внутри клуба, я искренне верю, мы все убеждены, что способны выигрывать трофеи – большие трофеи.

Я уже пять лет в клубе и вижу, как он развивается. Я здесь, чтобы выигрывать титулы, достигать чего-то, помогать «Арсеналу» становиться ещё сильнее. Я искренне верю, что предстоящий сезон будет для нас большим испытанием, но я также верю, что мы сможем добиться успеха. У нас есть отличные шансы выиграть трофей.

В последние несколько лет мы были очень близки к трофеям, но в итоге они ускользнули от нас. Но я полностью доверяю клубу и всему, что он делает для своего развития, и я уверен, что в этом году мы снова будем бороться», – цитирует Магальяйнса The Athletic.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 74 очка в 38 матчах.