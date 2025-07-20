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Тренер «Пари НН» Шпилевский: не только дали бой «Краснодару», но и превосходили чемпиона

Тренер «Пари НН» Шпилевский: не только дали бой «Краснодару», но и превосходили чемпиона
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о разгромном поражении своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с действующим чемпионом России «Краснодаром» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Конечно же, больно принимать такой результат. Но мы получаем уроки, делаем выводы и продолжаем работать. В целом я доволен ребятами. Они большие молодцы. В ходе матча мы не только дали бой «Краснодару», но даже и превосходили чемпиона страны. Сегодня я видел команду, которая в себя верит. Парни выполнили всё, что мы требовали в последние четыре недели. Все люди, которые разбираются в футболе, это видят. Спасибо большое игрокам. Ни в коем случае не опускаем нос. Двигаемся дальше», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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