Тренер «Пари НН» Шпилевский: не только дали бой «Краснодару», но и превосходили чемпиона

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о разгромном поражении своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с действующим чемпионом России «Краснодаром» (0:3).

«Конечно же, больно принимать такой результат. Но мы получаем уроки, делаем выводы и продолжаем работать. В целом я доволен ребятами. Они большие молодцы. В ходе матча мы не только дали бой «Краснодару», но даже и превосходили чемпиона страны. Сегодня я видел команду, которая в себя верит. Парни выполнили всё, что мы требовали в последние четыре недели. Все люди, которые разбираются в футболе, это видят. Спасибо большое игрокам. Ни в коем случае не опускаем нос. Двигаемся дальше», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».