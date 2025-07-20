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Защитник «Сочи» Макарчук: нам нужно время, чтобы сыграться

Защитник «Сочи» Макарчук: нам нужно время, чтобы сыграться
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«В первые 20 минут «Локомотив» нас поддавил и больше владел мячом — это было ожидаемо. Половина нашего состава играла в ФНЛ, там чуть другие скорости. Первые 20 минут привыкали к ритму, но уже во второй части тайма играли как умеем и как должны.

В концовке встречи случилась череда ошибок, за которыми последовал пропущенный мяч. Думаю, он не вытекал из какой-то логики игры. Простая ошибка – простой гол. Нам нужно сводить такие ошибки к минимуму.

Конечно, приятно вернуться в Премьер-Лигу. Это тот уровень, ради которого ты работаешь и играешь в футбол. Сейчас у «Сочи» хорошая молодая команда. Все в возрасте от 20 до 30 лет — самый пиковый период в карьере. Нам просто нужно время, чтобы сыграться. Если будем играть как с середины первого тайма – всё будет хорошо», — приводит слова Макарчука официальный сайт ФК «Сочи».

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Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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