Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто отдали игру за десять минут». Хавбек «Сочи» Васильев — о поражении от «Локомотива»

«Просто отдали игру за десять минут». Хавбек «Сочи» Васильев — о поражении от «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев высказался о поражении команды от «Локомотива» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В субботу, 19 июля, «Локомотив» победил «Сочи» со счётом 3:0, все голы железнодорожники забили с 81-й по 87-ю минуту.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«Я бы не сказал, что мы много играли без мяча. Старались начинать атаки, были хорошие выходы, но не доводили их до завершения. Да, «Локомотив» имел преимущество, но матч до 80-й минуты был вполне неплохим. А потом что-то пошло не так. Просто отдали игру за десять минут. Пропустили три гола, забили один – его отменили. Не наш день», — приводит слова Васильева официальный сайт «Сочи».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локо» больше 80 минут не мог забить новичку РПЛ. А дальше случился разгром!
«Локо» больше 80 минут не мог забить новичку РПЛ. А дальше случился разгром!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android