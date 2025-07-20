«Просто отдали игру за десять минут». Хавбек «Сочи» Васильев — о поражении от «Локомотива»

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев высказался о поражении команды от «Локомотива» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В субботу, 19 июля, «Локомотив» победил «Сочи» со счётом 3:0, все голы железнодорожники забили с 81-й по 87-ю минуту.

«Я бы не сказал, что мы много играли без мяча. Старались начинать атаки, были хорошие выходы, но не доводили их до завершения. Да, «Локомотив» имел преимущество, но матч до 80-й минуты был вполне неплохим. А потом что-то пошло не так. Просто отдали игру за десять минут. Пропустили три гола, забили один – его отменили. Не наш день», — приводит слова Васильева официальный сайт «Сочи».