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«Зенит» — «Ростов»: Мостовой вывел петербуржцев вперёд на 79-й минуте

«Зенит» — «Ростов»: Мостовой вывел петербуржцев вперёд на 79-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На данный момент счёт 2:1 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

Андрей Мостовой на 79-й минуте реализовал пенальти и обеспечил сине-бело-голубым преимущество. Ранее, на 22-й минуте, Иван Комаров открыл счёт в матче и вывел ростовчан вперёд. Матео Кассьерра на 67-й минуте забил ответный мяч петербуржцев.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.

По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.

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