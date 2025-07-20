Шпилевский оценил дебют Лесового за «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о дебюте за команду полузащитника Даниила Лесового, который пополнил состав нижегородцев в июле. Сегодня, 20 июля, «Пари НН» проиграл «Краснодару» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счётом 0:3, Лесовой провёл на поле 64 минуты.

– Как отметите действия Даниила Лесового, который попал, можно сказать, с корабля на бал?

– Даниила знаю ещё по Кипру: играли друг против друга. Думаю, этот прессинг он ощущал на себе. Сейчас Лесовой в моей команде. Всё, что в его силах, он делает, очень старается. Сегодня он всего себя отдал на поле, — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».