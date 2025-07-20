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Шпилевский оценил дебют Лесового за «Пари НН»

Шпилевский оценил дебют Лесового за «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о дебюте за команду полузащитника Даниила Лесового, который пополнил состав нижегородцев в июле. Сегодня, 20 июля, «Пари НН» проиграл «Краснодару» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счётом 0:3, Лесовой провёл на поле 64 минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

– Как отметите действия Даниила Лесового, который попал, можно сказать, с корабля на бал?
– Даниила знаю ещё по Кипру: играли друг против друга. Думаю, этот прессинг он ощущал на себе. Сейчас Лесовой в моей команде. Всё, что в его силах, он делает, очень старается. Сегодня он всего себя отдал на поле, — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

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