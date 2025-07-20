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«Я вижу в этом и плюсы». Шпилевский — о том, что «Пари НН» проводил домашний матч в Казани

«Я вижу в этом и плюсы». Шпилевский — о том, что «Пари НН» проводил домашний матч в Казани
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о том, что его команда вынуждена проводить первые матчи на резервном стадионе из-за ремонта на домашней арене. Сегодня, 20 июля, «Пари НН» проиграл «Краснодару» в 1-м туре РПЛ со счётом 0:3. Игра проходила в Казани, номинальными хозяевами поля были нижегородцы. Матч посетили 2120 болельщиков.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

– Как вы воспринимаете тот факт, что «Пари НН» приходится проводить матчи на выезде?
— Конечно же, хочется поскорее вернуться в Нижний Новгород, на свой стадион. Но у многих команд, не только у нашей, не самая простая логистика. Я вижу в этом и плюсы. К примеру, вчера мы ехали шесть часов на поезде, ребята общаются между собой, с тренерским штабом. Происходит тимбилдинг. Я не из тех, кто жалуется. Уже в пятницу мы можем реабилитироваться и показать совсем другой результат. Готовимся к матчу с «Крыльями»! — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

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