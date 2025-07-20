Защитник «Милана» Страхиня Павлович интересен «Галатасараю» — Каган Дурсун

«Галатасарай» проявляет интерес к сербскому защитнику «Милана» Страхине Павловичу. Об этом сообщает журналист Каган Дурсун в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб поднял вопрос о возможном трансфере защитника в ходе переговоров по Альваро Морате. Отмечается, что Павлович будет главной трансферной целью «Галатасарая» среди иностранных защитников, если согласится на переход в чемпионат Турции.

В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл 35 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Контракт Павловича с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. За свою профессиональную карьеру Страхиня также успел поиграть за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге» и «Базель».