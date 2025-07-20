Тренер «Пари НН» высказался о курьёзном автоголе Александрова в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о курьёзном автоголе защитника команды Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

На 65-й минуте в единоборстве с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой Александров опередил соперника и, пытаясь сделать передачу вратарю своей команды Никите Медведеву, сделал обводящий удар, после которого мяч залетел в ворота.

«Автогол Виктора Александрова? Футбол состоит из ошибок, сейчас нужно сделать правильные выводы. Никто его на обратной дороге за это ругать не будет. Моя задача – сделать ребят лучше. И их самоотдачей сегодня, повторю, я очень доволен», — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

В следующем туре 25 июля «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.