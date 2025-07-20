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«Торпедо» проиграло «Челябинску» в матче Первой лиги с пятью голами

«Торпедо» проиграло «Челябинску» в матче Первой лиги с пятью голами
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Московское «Торпедо» потерпело поражение от «Челябинска» в матче 1-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17'     1:1 Гаджимурадов – 34'     1:2 Жиров – 40'     1:3 Жиров – 78'     2:3 Шевченко – 82'    

В составе автозаводцев отличились Гулжигит Алыкулов (17-я минута) и Глеб Шевченко (82-я минута). У челябинцев дубль оформил Александр Жиров (40-я минута, 78-я минута), ещё один мяч забил Рамазан Гаджимурадов (34-я минута).

В следующем туре 27 июля «Торпедо» сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика», «Челябинск» днём ранее примет волгоградский «Ротор».

10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 млн рублей из-за того, что совладельца Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвинили в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. «Челябинск» провёл дебютный матч в Первой лиге.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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