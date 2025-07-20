«Зенит» одержал волевую победу в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом»

Окончен матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу петербуржцев. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

На 22-й минуте Иван Комаров открыл счёт в матче и вывел ростовчан вперёд. Матео Кассьерра на 67-й минуте забил ответный мяч петербуржцев. Андрей Мостовой на 79-й минуте реализовал пенальти и обеспечил сине-бело-голубым преимущество. Лусиано Гонду забил третий мяч сине-бело-голубых в этой встрече на 83-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.

По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.