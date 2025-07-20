Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 20 июля

Сегодня, 20 июля, состоялись четыре матча 1-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 20 июля:

«Енисей» — «Чайка» — 0:3;

«Спартак» (Кострома) — «Факел» — 0:1;

«Нефтехимик» — «Сокол» — 0:0;

«Торпедо» — «Челябинск» — 2:3.

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.