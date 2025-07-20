Фото: офсайд Энрике перед незасчитанным голом «Зенита» в игре с «Ростовом»

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в игре одержали хозяева со счётом 2:1.

На 83-й минуте матча нападающий Лусиано Гонду забил третий мяч сине-бело-голубых, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.

Фото: Кадр из трансляции

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.