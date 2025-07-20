Фото: офсайд Энрике перед незасчитанным голом «Зенита» в игре с «Ростовом»
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в игре одержали хозяева со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
На 83-й минуте матча нападающий Лусиано Гонду забил третий мяч сине-бело-голубых, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.
Фото: Кадр из трансляции
В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.
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