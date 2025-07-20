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Де Брёйне объяснил, почему выбрал «Наполи» для продолжения карьеры

Де Брёйне объяснил, почему выбрал «Наполи» для продолжения карьеры
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Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне объяснил, почему решил перейти именно в «Наполи».

«Главная причина для меня — я хотел играть на самом высоком уровне. Когда спортивный директор «Наполи» приехал в Англию и представил мне то, что они делают, и связанный с этим проект, я был воодушевлён. Мы всё рассмотрели, и я решил, что это лучшее место для меня.

Они уже чемпионы, но продолжают усиливать состав. Вы уже видели, что они приобрели около четырёх или пяти игроков, так что они строят команду на будущее. Конечно, я уже не самый молодой, но думаю, что всё ещё могу что-то дать команде, поэтому я надеюсь, что смогу помочь «Наполи» расти.

Я бы сказал, что проект «Наполи» был для меня во всех отношениях лучшим вариантом. Главное — это конкуренция. Но, конечно, роль играет и образ жизни, солнце — всё это сильно отличается от того, к чему я привык. Но я футболист, я очень конкурентоспособен и думаю, что всё ещё способен выступать на хорошем уровне», — приводит слова Де Брёйне Football Italia.

Как сообщают СМИ, контракт бельгийца с «Наполи» подписан до лета 2027 года. По условиям соглашения, 33-летний полузащитник будет зарабатывать € 5 млн в год.

В прошлом сезоне Де Брёйне провёл 40 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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