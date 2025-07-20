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«Ахмат» — «Рубин»: Шабанхаджай открыл счёт на 24-й минуте матча РПЛ

«Ахмат» — «Рубин»: Шабанхаджай открыл счёт на 24-й минуте матча РПЛ
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Рубин» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 24'    

На 24-й минуте отличился Дардан Шабанхаджай. Голевой передачей отметился защитник Илья Рожков.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял 14-е место, но победил в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и остался в элитном дивизионе, «Рубин» стал седьмым.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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