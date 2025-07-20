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«Брюгге» обыграл «Юнион» и завоевал Суперкубок Бельгии — 2025

«Брюгге» обыграл «Юнион» и завоевал Суперкубок Бельгии — 2025
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Окончен матч за Суперкубок Бельгии — 2025, в котором встречались «Юнион» (Брюссель) и «Брюгге». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали чёрно-синие. Встреча прошла на стадионе «Жозеф Марьен» (Брюссель, Бельгия).

Суперкубок Бельгии . Финал
20 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Юнион
Брюссель
Окончен
1 : 2
Брюгге
Брюгге
1:0 Иванович – 15'     1:1 Дзолис – 31'     1:2 Ванакен – 45+1'    

Франьо Иванович на 15-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел «Юнион» вперёд. Христос Дзолис на 31-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. На 45+1-й минуте Ханс Ванакен забил победный гол «Брюгге».

По итогам прошлого сезона «Юнион» занял третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Бельгии, на чемпионском этапе клубу удалось выиграть трофей. «Брюгге» в прошлом сезоне выиграл национальный Кубок.

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