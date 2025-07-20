«Равную игру перевернули за счёт гола». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил победу своей команды над «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ.

«Тяжёлая игра, как и предполагалось. Первые матчи сезона всегда проходят в такой борьбе. И здесь, помимо мастерства, очень важна эта дисциплина и сыграть на характере, даже если что-то не получается. И в целом равную игру смогли перевернуть за счёт гола. Далее оказывали давление, забили второй мяч. Соперник не сдавался, играл до конца, тоже создавал моменты.

Для нас важно постараться шаг за шагом делать свою игру лучше. Но, повторюсь, очень важно, что стартовали с победы», — сказал Мусаев на пресс-конференции.