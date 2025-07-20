Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Равную игру перевернули за счёт гола». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Пари НН»

«Равную игру перевернули за счёт гола». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил победу своей команды над «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Тяжёлая игра, как и предполагалось. Первые матчи сезона всегда проходят в такой борьбе. И здесь, помимо мастерства, очень важна эта дисциплина и сыграть на характере, даже если что-то не получается. И в целом равную игру смогли перевернуть за счёт гола. Далее оказывали давление, забили второй мяч. Соперник не сдавался, играл до конца, тоже создавал моменты.

Для нас важно постараться шаг за шагом делать свою игру лучше. Но, повторюсь, очень важно, что стартовали с победы», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Уверенный старт чемпиона в РПЛ! У «Краснодара» сиял Сперцян, но многое решил дикий автогол
Уверенный старт чемпиона в РПЛ! У «Краснодара» сиял Сперцян, но многое решил дикий автогол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android