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Червиченко: если «Зенит» не раскачается, снова придётся переносить столетие

Червиченко: если «Зенит» не раскачается, снова придётся переносить столетие
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Зенит» в первой половине первого тайма был суетливым, а во втором — перепуганным. Особенно после того, как «Ростов» повёл в счёте. У меня вообще было такое ощущение, что они на такой измене — трясутся все.

Хотя чего трястись? Шафеев судил в одну калитку. Вчера все предъявляли претензии Казарцеву. Сегодня можно здесь глянуть: Голенков задевает Эраковича локтем в прыжке — жёлтая. Энрике через пять минут засаживает точно так же Вахании — ничего. В начале второго тайма Глушенков, на мой взгляд, очень зряче и желая того, наступал на ногу Щетинину. Считаю, что это чистая красная карточка. Не говоря уже про кучу всяких небольших моментов, где всё в одну сторону: нарушают зенитовцы — всё нормально, а если ростовчане, то свисток или борьба. «Зенит» сразу решил воспользоваться опцией судейства.

С такой игрой, если «Зенит» не раскачается, снова придётся переносить столетие», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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