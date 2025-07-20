Мурад Мусаев анонсировал трансферы «Краснодара» в ближайшие дни

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в ближайшие дни клуб объявит о переходе нового футболиста, также команду может покинуть неназванный игрок. Летом стан «быков» пополнили Дуглас Аугусто, Жубал, Густаво Сантос, Александр Корякин и Виталий Стежко.

«Продолжается ли работа на трансферном рынке? Да, продолжается. На днях объявим об ещё одном трансфере. На выход, возможно, тоже один человек покинет нас. Но пока, к сожалению, не могу вам назвать фамилии, потому что нужно, чтобы были сделки», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Сегодня, 20 июля, «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0 в 1-м туре РПЛ.