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Мурад Мусаев анонсировал трансферы «Краснодара» в ближайшие дни

Мурад Мусаев анонсировал трансферы «Краснодара» в ближайшие дни
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в ближайшие дни клуб объявит о переходе нового футболиста, также команду может покинуть неназванный игрок. Летом стан «быков» пополнили Дуглас Аугусто, Жубал, Густаво Сантос, Александр Корякин и Виталий Стежко.

«Продолжается ли работа на трансферном рынке? Да, продолжается. На днях объявим об ещё одном трансфере. На выход, возможно, тоже один человек покинет нас. Но пока, к сожалению, не могу вам назвать фамилии, потому что нужно, чтобы были сделки», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Сегодня, 20 июля, «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0 в 1-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    
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