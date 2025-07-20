Тренер «Краснодара» Мусаев: у «Пари НН» интересные идеи, желаю, чтобы они реализовались

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил ряд деталей в игре «Пари Нижний Новгород» после матча команд в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:0.

«Удивил ли чем-то «Пари НН»? Из того, что смотрели, они три игры сыграли уже в межсезонье, они так же и играли. Но, конечно, удивляет то, что команда, которая с сезона в сезон играла достаточно низким блоком 5-4-1, 5-3-2, сейчас играет совсем другую схему. Четыре защитника пытаются играть низом, насыщают среднюю часть поля. Очень интересные идеи. Желаю, чтобы эти все идеи реализовались. Это хорошая работа», — сказал Мусаев на пресс-конференции.