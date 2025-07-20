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Тренер «Краснодара» Мусаев: у «Пари НН» интересные идеи, желаю, чтобы они реализовались

Тренер «Краснодара» Мусаев: у «Пари НН» интересные идеи, желаю, чтобы они реализовались
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил ряд деталей в игре «Пари Нижний Новгород» после матча команд в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Удивил ли чем-то «Пари НН»? Из того, что смотрели, они три игры сыграли уже в межсезонье, они так же и играли. Но, конечно, удивляет то, что команда, которая с сезона в сезон играла достаточно низким блоком 5-4-1, 5-3-2, сейчас играет совсем другую схему. Четыре защитника пытаются играть низом, насыщают среднюю часть поля. Очень интересные идеи. Желаю, чтобы эти все идеи реализовались. Это хорошая работа», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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