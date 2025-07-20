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«Пока ничего не было». Мусаев — о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»

«Пока ничего не было». Мусаев — о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на слухи о возможном уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна в европейский клуб. Ранее СМИ сообщали, что Сперцяном интересуется «Пари Сен-Жермен» и «Жирона».

«Слухов много, и я комментировать их не могу. Вчера был «ПСЖ», сегодня — «Жирона», завтра ещё кто-то появится. На самом деле это всё слухи. Эдик — футболист «Краснодара», капитан «Краснодара». Если что-то в клуб придёт, сядем поговорим. Пока ничего не было, и он спокойно играет.

Мы видели, что сегодня отдал голевую, забил. Это важно, что он спокоен. Год назад он не был спокоен. Нужно немножко было времени, пока трансферное окно закроется, он тогда начал забивать. Поэтому это обычная история, когда твоих игроков куда-то сватают, но пока у меня нет никакой информации по его уходу», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Сегодня, 20 июля, «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0 в 1-м туре РПЛ. Сперцян отметился забитым мячом и голевой передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    
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