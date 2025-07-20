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Червиченко — о «Ростове»: гонять «Зенит» в Питере заслуживает большого уважения

Червиченко — о «Ростове»: гонять «Зенит» в Питере заслуживает большого уважения
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Ростова» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Думаю, что «Ростов» сначала хотел сохранить 1:0, а потом сохранить ничейный счёт. Видимо, незасчитанный третий гол добавил надежды. После этого команда встрепенулась и поверила, что может отыграться. К «Ростову» вообще нет никаких претензий. Лидеры ушли, а на их место встали другие ребята. Гонять «Зенит» в первом же матче в Питере заслуживает большого уважения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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