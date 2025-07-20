Червиченко — о «Ростове»: гонять «Зенит» в Питере заслуживает большого уважения

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Ростова» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом» (1:2).

«Думаю, что «Ростов» сначала хотел сохранить 1:0, а потом сохранить ничейный счёт. Видимо, незасчитанный третий гол добавил надежды. После этого команда встрепенулась и поверила, что может отыграться. К «Ростову» вообще нет никаких претензий. Лидеры ушли, а на их место встали другие ребята. Гонять «Зенит» в первом же матче в Питере заслуживает большого уважения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.