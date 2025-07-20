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«Хотел извиниться. Места себе не находил». Кучаев — о том, что попал мячом в лицо девушке

«Хотел извиниться. Места себе не находил». Кучаев — о том, что попал мячом в лицо девушке
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев извинился перед девушкой, в лицо которой попал мячом на разминке перед матчем 1-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

— Обидно, что проиграли. В конце имели момент, чтобы сравнять. Считаю, что хорошо играли против одной из лучших команд России. Не скажу, что довольны, но показали себя достойно.

— Не хватило сил на концовку?
— Как будто отказались от высокого прессинга. Не знаю, с чем это связано. Наверное, это был переломный момент.

Хочу ещё отдельно сказать: я на разминке попал мячом девушке в лицо. Я хотел извиниться за этот момент. Если честно, места себе не находил. Если кто‑то её найдёт и скинет контакт, то я бы извинился перед ней лично, — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

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