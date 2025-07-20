«Хотел извиниться. Места себе не находил». Кучаев — о том, что попал мячом в лицо девушке

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев извинился перед девушкой, в лицо которой попал мячом на разминке перед матчем 1-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

— Обидно, что проиграли. В конце имели момент, чтобы сравнять. Считаю, что хорошо играли против одной из лучших команд России. Не скажу, что довольны, но показали себя достойно.

— Не хватило сил на концовку?

— Как будто отказались от высокого прессинга. Не знаю, с чем это связано. Наверное, это был переломный момент.

Хочу ещё отдельно сказать: я на разминке попал мячом девушке в лицо. Я хотел извиниться за этот момент. Если честно, места себе не находил. Если кто‑то её найдёт и скинет контакт, то я бы извинился перед ней лично, — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».