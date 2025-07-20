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Сёмин: у «Зенита» громадный потенциал, но у Семака непростая работа объединить игроков

Сёмин: у «Зенита» громадный потенциал, но у Семака непростая работа объединить игроков
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Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о потенциале нынешних футболистов «Зенита».

«У «Зенита» очень большой потенциал игроков. Наверное, ещё есть какие-то нюансы, которые Семак поправит. Но уровень игроков в «Зените» очень и очень высок. На мой взгляд, сильнее, чем у всех других команд.

Но другой вопрос: эти игроки непростые, достаточно опытные и имеют во всём своё мнение. У Семака непростая работа всех их объединить. Но потенциал громадный!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее петербуржцы переиграли «Ростов» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

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