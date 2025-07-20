«Бавария» временно прекратила переговоры по форварду «Штутгарта» Вольтемаде — Bild

«Бавария» вышла из переговоров по трансферу 23-летнего нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб принял решение пока прекратить переговоры со «Штутгартом» и сосредоточиться на приобретении вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Уточняется, что «Бавария», возможно, не станет делать новое предложение, если «швабы» не продемонстрируют готовность найти компромисс. Сейчас новых попыток купить форварда не планируется.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.