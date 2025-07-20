Защитник «Зенита» Дркушич высказался о победе над «Ростовом»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал важной победу петербургского клуба над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Очень важно выиграть в первом матче сезона при болельщиках на домашнем стадионе. Мы очень рады этой победе. Конечно, понимаем, что сегодня игра была не такой, как должна быть. Но хорошо, что мы победили.

«Ростов» сыграл очень хороший первый тайм и отлично прессинговал. Мы не могли выйти из этого прессинга, поэтому первый тайм получился очень тяжёлым для нас. Во втором тайме «Ростов» создал лишь один момент в концовке матча.

Жерсон приехал из Бразилии. Он сегодня показал на поле своё мастерство. Я очень рад, что он в нашей команде», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.