Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дркушич высказался о победе над «Ростовом»

Защитник «Зенита» Дркушич высказался о победе над «Ростовом»
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал важной победу петербургского клуба над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Очень важно выиграть в первом матче сезона при болельщиках на домашнем стадионе. Мы очень рады этой победе. Конечно, понимаем, что сегодня игра была не такой, как должна быть. Но хорошо, что мы победили.

«Ростов» сыграл очень хороший первый тайм и отлично прессинговал. Мы не могли выйти из этого прессинга, поэтому первый тайм получился очень тяжёлым для нас. Во втором тайме «Ростов» создал лишь один момент в концовке матча.

Жерсон приехал из Бразилии. Он сегодня показал на поле своё мастерство. Я очень рад, что он в нашей команде», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кошмарный тайм «Зенита» с «привозом» Латышонка. Но после выхода Жерсона всё перевернулось!
Кошмарный тайм «Зенита» с «привозом» Латышонка. Но после выхода Жерсона всё перевернулось!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android