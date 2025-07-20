Матео Кассьерра объяснил, за счёт чего «Зенит» перевернул матч с «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, каким образом его команда смогла вырвать победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Первый тайм был непростым для меня. Было больше прессинга и сложностей. Но мы старались. «Ростов» сильная команда. Во втором тайме «Ростов» подустал. Они стали давать нам зоны. В первом тайме мы не очень хорошо контролировали мяч.

«Ростов» — сильная команда. Не почувствовал какой-то большой разницы. С ними тяжело играть. Сейчас нам надо готовиться к следующей игре. Главное, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.