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Матео Кассьерра объяснил, за счёт чего «Зенит» перевернул матч с «Ростовом»

Матео Кассьерра объяснил, за счёт чего «Зенит» перевернул матч с «Ростовом»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, каким образом его команда смогла вырвать победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Первый тайм был непростым для меня. Было больше прессинга и сложностей. Но мы старались. «Ростов» сильная команда. Во втором тайме «Ростов» подустал. Они стали давать нам зоны. В первом тайме мы не очень хорошо контролировали мяч.

«Ростов» — сильная команда. Не почувствовал какой-то большой разницы. С ними тяжело играть. Сейчас нам надо готовиться к следующей игре. Главное, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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