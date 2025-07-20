Матео Кассьерра высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил дебют полузащитника Жерсона в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Футболист появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.

«Жерсон хороший игрок. Он только к нам перешёл. Неделю только с нами тренировался. Всё лучше и лучше себя чувствует. Мы верим в него, поддерживаем», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Трудовой договор игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля.