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Матео Кассьерра высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»

Матео Кассьерра высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил дебют полузащитника Жерсона в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Футболист появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Жерсон хороший игрок. Он только к нам перешёл. Неделю только с нами тренировался. Всё лучше и лучше себя чувствует. Мы верим в него, поддерживаем», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Трудовой договор игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля.

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