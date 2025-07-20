«Эмоции такие… Странные». Игрок «Зенита» Мостовой — о победе над «Ростовом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

— Андрей, долгожданное возвращение «Зенита» на «Газпром Арену» в рамках Мир РПЛ, победа, но при этом достаточно тяжёлая. Какие эмоции преобладали по ходу первого матча сезона?

— Не скажу, что положительные. В первом тайме мы анализировали игру, думали, что делать, если выйдем на поле. Когда выходили с Сашей Соболевым, тоже обсуждали это и решили, что нужно завести всех. Думаю, у нас получилось. Эмоции такие… Странные. Вроде бы победили, перехватили инициативу, включили характер, но концовка матча получилась тревожной, неприятной. Поэтому двоякие ощущения.

— Вы сказали, что у вас с Александром Соболевым был специфический план. Была ли какая-либо специфическая установка от тренерского штаба для вас?

— Нет, но в такой ситуации объяснять ничего не нужно, тем более мы вышли на бровку, когда счёт был ещё 0:1, — пока мы стояли, ребята забили. Ничего менять не надо было, потому что счёт стал 1:1, мы дома должны побеждать любую команду. Установка была — играть агрессивно, не бояться, рисковать, идти в атаку, забить гол.

— После того как вы вышли на поле, изрядно начали получать по ногам. Ожидали такое поведение от соперника?

— Я бы не сказал — просто я рисковал, шёл в дриблинг, поэтому фолы и были. Но я об этом даже не думал. Хорошо, если смог заработать какие-то опасные штрафные. Ничего страшного, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».