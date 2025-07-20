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«Я про это не переживаю». Альба — о возможной замене ушедших лидеров из «Ростова»

«Я про это не переживаю». Альба — о возможной замене ушедших лидеров из «Ростова»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об уходе из команды Николая Комличенко и Максима Осипенко, отметив, что не переживает о потере лидеров. Комличенко летом перешёл в «Локомотив», Осипенко — в московское «Динамо».

— Рассчитывает ли команда на какие-то приобретения, чтобы заменить ушедших лидеров?
— У нас есть сейчас Хорик Байрамян, Костя Кучаев, Егор Голенков, Илья Вахания — четыре лидера, которые помогают очень много на поле и в раздевалке. Я про это не переживаю. У нас команда, внутри хорошая атмосфера, есть лидеры тоже, поэтому я не переживаю за это, — сказал Альба на пресс-конференции.

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