«Я про это не переживаю». Альба — о возможной замене ушедших лидеров из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об уходе из команды Николая Комличенко и Максима Осипенко, отметив, что не переживает о потере лидеров. Комличенко летом перешёл в «Локомотив», Осипенко — в московское «Динамо».

— Рассчитывает ли команда на какие-то приобретения, чтобы заменить ушедших лидеров?

— У нас есть сейчас Хорик Байрамян, Костя Кучаев, Егор Голенков, Илья Вахания — четыре лидера, которые помогают очень много на поле и в раздевалке. Я про это не переживаю. У нас команда, внутри хорошая атмосфера, есть лидеры тоже, поэтому я не переживаю за это, — сказал Альба на пресс-конференции.