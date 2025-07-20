Юрий Сёмин оценил дебют Жерсона за «Зенит»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о дебюте полузащитника Жерсона за «Зенит» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Футболист появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Когда на поле вышел Жерсон, было видно, что это футболист высокого уровня. По первым касаниям мяча всё это видно. Поэтому это очень мощное приобретение «Зенита», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Трудовой договор игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.
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