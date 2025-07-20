Юрий Сёмин оценил дебют Жерсона за «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о дебюте полузащитника Жерсона за «Зенит» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Футболист появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.

«Когда на поле вышел Жерсон, было видно, что это футболист высокого уровня. По первым касаниям мяча всё это видно. Поэтому это очень мощное приобретение «Зенита», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Трудовой договор игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.