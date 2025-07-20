Игрок «Зенита» Мостовой рассказал о небольшом конфликте с вратарём «Ростова» Ятимовым

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о реализованном пенальти в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). У футболиста петербуржцев тогда возник небольшой конфликт с вратарём жёлто-синих Рустамом Ятимовым.

— Поговорим про ваш гол — реализованный пенальти. Занимательно, что происходило спустя мгновение после того, как вы забили? У вас какая-то заварушка возникла с вратарём соперника?

— Нет, просто были небольшие провокации до удара — я со спины слышал много и от вратаря тоже. Но мы знакомы, поэтому я даже показал ему кое-что на эмоциях, но потом подошёл, пятюню дал и мы разошлись. Мы друг друга поняли — это эмоции, которые мы выплеснули чуть-чуть. Я тоже могу его понять, он пытался меня сбить, но я не отреагировал. Надеюсь, он не обижается! — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».