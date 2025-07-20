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Игрок «Зенита» Мостовой рассказал о небольшом конфликте с вратарём «Ростова» Ятимовым

Игрок «Зенита» Мостовой рассказал о небольшом конфликте с вратарём «Ростова» Ятимовым
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о реализованном пенальти в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). У футболиста петербуржцев тогда возник небольшой конфликт с вратарём жёлто-синих Рустамом Ятимовым.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

— Поговорим про ваш гол — реализованный пенальти. Занимательно, что происходило спустя мгновение после того, как вы забили? У вас какая-то заварушка возникла с вратарём соперника?
— Нет, просто были небольшие провокации до удара — я со спины слышал много и от вратаря тоже. Но мы знакомы, поэтому я даже показал ему кое-что на эмоциях, но потом подошёл, пятюню дал и мы разошлись. Мы друг друга поняли — это эмоции, которые мы выплеснули чуть-чуть. Я тоже могу его понять, он пытался меня сбить, но я не отреагировал. Надеюсь, он не обижается! — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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