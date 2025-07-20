Геннадий Орлов: в первом тайме Семак не понимал, что делают его защитники

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча петербуржцев с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«В первом тайме «Зенит» 18 раз потерял мяч — и это на своём-то стадионе, при своём зрителе! А как будет на выезде? У хозяев был мандраж, команда испытывает давление — это понятно. Мы не знаем, о чём говорили руководители, но по лицу Семака видно, что волнуется. В первом тайме он смотрел на поле и не понимал, что делают его защитники.

Эракович много падает, зарабатывает фолы. Нет ответственности в его игре. Дркушич мне понравился больше, вышел хорошо. Нино спас в одном эпизоде. Но выход из обороны «Зениту» надо тренировать, наигрывать. Латышонку никто не мешал, а он дважды запустил мяч в аут. У Семака много работы. Материал есть. Нужно найти более уверенную игру в обороне», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.