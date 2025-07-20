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«Ювентус» продал Самюэля Мбангула «Вердеру» за € 10 млн — Романо

«Ювентус» продал Самюэля Мбангула «Вердеру» за € 10 млн — Романо
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«Ювентус» продаёт полузащитника «Ювентуса» Самюэля Мбангула «Вердеру». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб выплатит «Ювентусу» € 10 млн плюс бонусы за бельгийца. Соглашение о трансфере достигнуто, сообщает Романо со ссылкой на Bild.

Ранее появилась информация о возможном переходе 21-летнего вингера в «Ноттингем Форест», но в итоге трансфер сорвался.

В минувшем сезоне 20-летний Мбангула принял участие в 32 встречах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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