Геннадий Орлов: ростовчане вышли на поле, наевшись мяса, — с первых минут играли в кость

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Ростовчане — молодцы. Как говорят, вышли на поле, наевшись мяса. С самого начала стали играть в кость. На первых минутах уложили Вегу. У них хороший прессинг. Есть наследие Карпина, и испанец [Джонатан Альба] развил его идеи. Они сейчас в хорошей форме. Говорят, команда играет так, как позволяет соперник. Так вот в первом тайме «Ростов» вообще ничего не позволил «Зениту». «Зенит» вырвал волевую победу благодаря заменам, но сил потратил очень много», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.