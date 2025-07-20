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Геннадий Орлов: ростовчане вышли на поле, наевшись мяса, — с первых минут играли в кость

Геннадий Орлов: ростовчане вышли на поле, наевшись мяса, — с первых минут играли в кость
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Ростовчане — молодцы. Как говорят, вышли на поле, наевшись мяса. С самого начала стали играть в кость. На первых минутах уложили Вегу. У них хороший прессинг. Есть наследие Карпина, и испанец [Джонатан Альба] развил его идеи. Они сейчас в хорошей форме. Говорят, команда играет так, как позволяет соперник. Так вот в первом тайме «Ростов» вообще ничего не позволил «Зениту». «Зенит» вырвал волевую победу благодаря заменам, но сил потратил очень много», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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