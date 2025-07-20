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Аршавин: Жерсон — доктор футбольных наук. Пара аспирантов ещё была на поле с «Ростовом»

Аршавин: Жерсон — доктор футбольных наук. Пара аспирантов ещё была на поле с «Ростовом»
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин восторженно оценил дебют полузащитника Жерсона в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом». Матч в Санкт‑Петербурге завершился волевой победой «Зенита» со счетом 2:1. Бразилец вышел на поле после перерыва при счёте 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Очень сложно складывался матч. «Зенит» должен понимать, что на средних скоростях никого не обыгрываешь. Сработало что? Все замены. Особенно Жерсон.

Жерсон — это как доктор футбольных наук. Пара аспирантов ещё была на поле, а все остальные — студенты. «Зенит» угадал на 100%. С таким запасом человек выглядел на поле большим.

«Зенит», честно, напомнил прошлый сезон. Команде нужно меняться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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