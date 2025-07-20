Геннадий Орлов оценил дебют Жерсона в составе «Зенита»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил дебют полузащитника Жерсона за «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Замечательно вышел на замену Мостовой. Ускорил игру. С выходом Соболева «Зенит» начал цепляться за мячи вверху. И, конечно, Жерсон. Культура игры, паса видна сразу. Пас — это кровеносный сосуд игры, и Жерсон им прекрасно владеет. Один его перевод на 40 метров чего стоит! Конечно, Жерсону ещё нужно сыграться с партнёрами, освоиться. Но очевидно, что это очень сильное приобретение для «Зенита». Техничный, с ударом, может забить. С Жерсоном «Зениту» не нужен второй опорник — он способен вести игру», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.