«Ахмат» — «Рубин»: Ходжа на 51-й минуте увеличил преимущество гостей в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Рубин» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте отличился полузащитник казанцев Велдин Ходжа, голевую передачу пяткой сделал Мирлинд Даку.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял 14-е место, но победил в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и остался в элитном дивизионе, «Рубин» стал седьмым.