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Тренер «Зенита» Семак: первый тайм матча с «Ростовом» нам не удался

Тренер «Зенита» Семак: первый тайм матча с «Ростовом» нам не удался
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча петербуржцев с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Первый тайм нам не удался. К сожалению, проигрывали много единоборств, допускали много технического брака, и игроки «Ростова» пользовались этим, забили мяч после нашей ошибки. После пропущенного мяча играли уже гораздо лучше — и в концовке первого тайма, и второй тайм. Были моменты, в которых мы могли забить и раньше, но хорошо, что реализовали те моменты, которые у нас есть. Я думаю, тяжёлая волевая и трудовая победа.

Поздравляю ребят! Спасибо болельщикам за то, что пришли нас поддержать. С точки зрения накала сегодня игра была неплохая, с точки зрения игры в футбол сегодня игра была больше в сторону борьбы, много длинных передач, подборов. Такие матчи тоже бывают, и мы должны быть к этому готовы с самого начала, а не тогда, когда мы уже пропустили», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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