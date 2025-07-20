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«Достаточно тяжёлый матч. Всё-таки он первый». Сперцян — о разгроме «Пари НН»

«Достаточно тяжёлый матч. Всё-таки он первый». Сперцян — о разгроме «Пари НН»
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал тяжёлым матч с «Пари НН» в 1-м туре РПЛ, в котором «быки» одержали победу со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Достаточно тяжёлый матч. Всё-таки он первый. Начало сезона всегда такое, бывает трудным. Хорошая победа, уверенная. Есть над чем работать. Конечно, сделаем анализ.

Приятнее именно забивать или отдавать? Нет разницы. Моё дело помогать команде на поле, отдаваться по максимуму, что я стараюсь делать в каждой игре. Здесь получилось так, поэтому я очень рад этому», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

В следующем туре 26 июля команда Мурада Мусаева примет московский «Локомотив».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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