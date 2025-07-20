Тренер «Зенита» Семак: Жерсон — очень качественный игрок, умеет работать с мячом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют полузащитника Жерсона в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

— Сергей Богданович, оцените те 45 минут, что провёл долгожданный Жерсон, именитый новичок. И второй нюанс, когда Педро сместился после замены Мантуана, если я правильно понял, он играл справа в обороне. Значит ли это, что команде нужно найти правого защитника, который будет играть на этой позиции и она будет ему родной? А не атакующие игроки как Педро, который вынужден. Ему, очевидно, не хватает всё-таки навыков.

— Я думаю, по ходу матча нам нужно было добавлять с точки зрения креатива, и Педро — игрок, который хорошо работает с мячом, достаточно дисциплинирован и может сыграть практически на любой позиции. А что касается крайних, конечно, понимаем, что у нас и Вега, и Мантуан — атакующие игроки. Густаво вообще переквалифицировали в защитника. Но не всегда получается играть так, как нам хотелось бы. Но по самоотдаче и желанию никаких претензий быть не может, поэтому и переместили.

Что касается защитников, у нас есть ещё Арсен Адамов. Просто сегодня нам нужно было максимально использовать и насытить наш атакующий потенциал. У нас все замены были направлены на то, чтобы изменить ход матча для того, чтобы забивать и побеждать.

Что касается Жерсона, думаю, очень качественный игрок, умеет работать с мячом, работать под давлением, что важно. Как раз выбор в центре поля до его прихода был небольшим, а сейчас у нас есть определённая вариативность. Не только Дуглас в центре, но и Жерсон, который может сыграть в этой позиции. В этом отношении, конечно, для нас это плюс. Его игра мне понравилась. Думаю, что, конечно, нужно добавлять и понимать какие-то требования, взаимодействия с партнёрами, дорабатывать. А когда игрок тренируется три дня, невозможно на этой позиции играть и делать всё, что требуется, и всё, что знает уже команда, которая в том составе большое время работает вместе. В целом приятное впечатление он оставил по игре, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».