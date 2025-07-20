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Мората перейдёт в «Комо» из «Галатасарая» после трансфера Осимхена — Романо

Мората перейдёт в «Комо» из «Галатасарая» после трансфера Осимхена — Романо
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Нападающий «Галатасарая» и сборной Испании Альваро Мората перейдёт в «Комо». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка завершится на следующей неделе, как только будут подписаны все документы по трансферу Виктора Осимхена из «Наполи».

Ранее Романо сообщал, что «Комо» направил официальное предложение Альваро Морате. Отмечалось, что Мората покинет «Галатасарай» и не останется в «Милане», поскольку намерен принять предложение.

32-летний Альваро Мората был отправлен в аренду в турецкий «Галатасарай» из «Милана» в январе 2025 года. В чемпионате Турции сезона-2024/2025 Мората провёл 12 матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

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