Экс-вратарь «Крыльев Советов» Ломаев перейдёт в клуб из чемпионата Греции — источник

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев продолжит карьеру в клубе «АЕЛ Ларисса» из чемпионата Греции, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным Карпова, Ломаев согласовал с клубом двухлетний контракт с зарплатой € 15 тыс. в месяц и отступными в € 500 тыс. Как отмечает источник, АЕЛ — частный клуб, принадлежащий «местному известному стоматологу». В прошлом сезоне АЕЛ проиграл всего один матч во всех турнирах. В этом сезоне команда сыграет в высшем дивизионе чемпионата Греции.

26-летний Ломаев покинул «Крылья Советов» в июне. За этот период голкипер провёл 114 матчей во всех турнирах, отразил восемь пенальти. В сезоне-2024/2025 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль». В составе «Крыльев» получил звание «Мастер спорта России».